A dupla infantil Maria Clara e JP chega a Osasco no dia 20 de dezembro com o espetáculo musical “Brincar e Imaginar”. A apresentação acontece às 15h, no Teatro Aspro, e promete uma tarde de música, dança e diversão para crianças e famílias.

Conhecidos pelos vídeos de sucesso no YouTube, os irmãos levam ao palco um show com cenografia lúdica, iluminação colorida e personagens que fazem parte do universo do canal. A apresentação também contará com um grupo de dançarinos, incluindo b-boys, b-girls e acrobatas.

O repertório reúne algumas das músicas conhecidas pelo público, como “O Chão é Lava”, “Ser Criança é” e “Clock Cloc”. A proposta é transformar o teatro em um ambiente de interação, no qual as crianças poderão cantar, dançar e acompanhar os personagens durante o espetáculo.

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Os ingressos para a apresentação em Osasco custam de R$ 60 a R$ 120, mais taxa de serviço, e estão disponíveis pela plataforma Bilheteria Express. O espetáculo tem classificação livre, duração aproximada de 65 minutos.