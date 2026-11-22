O número de afastamentos do trabalho por burnout quase quadruplicou no Brasil em dois anos. Dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), analisados pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), apontam que os registros passaram de 1.760, em 2023, para 6.985, em 2025.

Além do diagnóstico, trabalhadores que enfrentam a síndrome podem encontrar dificuldades para demonstrar que o adoecimento está relacionado às condições de trabalho. A comprovação desse vínculo é um dos pontos considerados nos processos que buscam o reconhecimento dos direitos trabalhistas e previdenciários.

No livro Burnout tem lei, a advogada trabalhista e previdenciária Priscila Arraes Reino, que tem mais de 25 anos de atuação, explica que o diagnóstico médico, por si só, não é suficiente para demonstrar a relação entre a doença e a atividade profissional. A especialista orienta que o trabalhador reúna documentos e registros que ajudem a contextualizar o processo de adoecimento.

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Uma das recomendações é guardar evidências das situações vividas no ambiente profissional, como metas inalcançáveis, jornadas exaustivas, assédio moral, cobranças excessivas e exigências desproporcionais. Esses registros podem contribuir para demonstrar as condições de trabalho enfrentadas.

Também é importante organizar os documentos médicos em ordem cronológica. Prontuários, laudos, atestados, relatórios de psicólogos e psiquiatras, exames e receitas ajudam a apresentar a evolução dos sintomas, os tratamentos realizados e o histórico do adoecimento.

Outro cuidado é preservar os registros profissionais antes de um eventual afastamento. E-mails corporativos, mensagens, relatórios de desempenho, metas e controles de jornada podem ajudar a demonstrar a rotina e as cobranças. A orientação é guardar essas informações enquanto ainda há acesso aos sistemas da empresa, sempre respeitando os limites legais de acesso e utilização dos dados.

No caso das provas digitais, capturas de tela isoladas podem ser questionadas em processos judiciais. Por isso, a recomendação é preservar conversas completas, áudios, imagens e outros arquivos, mantendo, sempre que possível, os dados de origem. A ata notarial e ferramentas de certificação digital também podem ajudar a comprovar a autenticidade e a integridade dos registros.

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As orientações reforçam a importância de documentar não apenas o diagnóstico, mas também as condições em que o adoecimento ocorreu. Segundo Priscila, a organização das provas deve começar quando o trabalhador percebe que o ambiente profissional está comprometendo sua saúde, e não somente quando surge um conflito judicial.