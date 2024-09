Morre a vereadora de Osasco, Ana Paula Rossi, aos 55 anos

Faleceu na noite desse domingo, 8 de setembro, a vereadora Ana Paula Rossi (PL), aos 55 anos. A parlamentar lutava contra um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático, diagnosticado em julho, e estava internada no Hospital do Rim, em São Paulo.

Ana Paula Rossi construiu uma importante trajetória política em Osasco. Filha do ex-prefeito Francisco Rossi e da vice-prefeita Ana Maria Rossi, foi eleita pela primeira vez em 2008 e exercia seu terceiro mandato na Câmara Municipal, sendo a mulher mais votada nas eleições de 2020. Rossi também ocupava o cargo de presidente do PL no município e deixa um legado de luta pelos direitos das mulheres e combate à pedofilia.

Durante sua atuação na Câmara, a vereadora ocupou o cargo de Procuradora Especial da Mulher e foi a primeira mulher a liderar o governo na Casa, entre 2021 e 2023. Rossi também presidiu a Comissão de Educação, Cultura e Esportes e participou ativamente de outras importantes comissões, como a de Constituição e Justiça; da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher; e de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero.

Entre suas marcas na Câmara Municipal de Osasco, destaca-se a autoria da Indicação que instituiu o Programa de Atenção, Proteção e Defesa da Mulher Vítima de Violência e o Projeto Guardiã Maria da Penha. Além de sua atuação na Câmara, Ana Paula Rossi ocupou os cargos de Secretária Municipal de Assistência e Promoção Social, nos anos de 2003, 2005 e 2006, e Secretária Municipal de Educação, em 2017.

O PL Osasco, partido ao qual a vereadora era filiada, emitiu nota de pesar: “Com imenso pesar comunicamos o falecimento da vereadora e presidente do PL Osasco, Ana Paula Rossi, na noite deste domingo, 08/09/2024. Ana Paula foi diagnosticada com câncer tipo linfoma não Hodgkin e estava em tratamento no Hospital do Rim, desde o dia 8 de julho de 2024, sob os cuidados da equipe do Dr. José Medina Pestana”.

Nota do PL;