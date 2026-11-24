A influenciadora e empresária Viih Tube está preparando uma nova fase na carreira com o lançamento da ViihTudo, uma emissora digital que terá programação fixa e contará com mais de 20 influenciadores no elenco. A novidade foi detalhada em uma reportagem publicada pelo portal “Meio e Mensagem” nesta terça-feira (24).

Para dar espaço ao projeto, Viih Tube mudou o nome de seu perfil pessoal no Instagram, que já reúne mais de 31 milhões de seguidores. A emissora terá 19 programas fixos, com formatos variados, como talk shows, noticiários, atrações de humor, tutoriais e jogos interativos.

A programação vai abordar temas como saúde, direito, atualidades, saúde mental, empreendedorismo, maternidade, finanças, viagens, esportes, culinária, relacionamentos, beleza e entretenimento.

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Entre os nomes confirmados no elenco estão: Whindersson Nunes, Gkay, Pathy dos Reis, Taciele Alcolea, Prof. Noslen, Olivia Sensata, Viviane Tube, Dra. Larissa Cassiano, Ju Leme, Marcus Posseti e outras personalidades.

Investimento e plataformas

Segundo o Meio e Mensagem, Viih Tube investiu aproximadamente R$ 1 milhão na estrutura da emissora, incluindo equipamentos, obras e formação da equipe. O projeto reúne cerca de 80 profissionais de áreas como jornalismo, produção, direção, audiovisual, jurídico, financeiro e recursos humanos.

O investimento inicial, de acordo com a empresária, já foi recuperado por meio de contratos de patrocínio. A receita da ViihTudo será baseada em marcas parceiras, entre elas Chá Leão, Any Any, Britânia, Ox Cosméticos e Cacau Show.

O conteúdo será transmitido pelo YouTube e pelo Spotify, neste último em formato de podcast. No Instagram, a emissora utilizará o recurso Features, que permite vídeos horizontais de longa duração, de até 90 minutos, ainda em fase de testes no Brasil e nos Estados Unidos.

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Também serão publicados cortes para Instagram, TikTok e YouTube.

Mudança na carreira

O lançamento da emissora ocorre após Viih Tube publicar um vídeo no domingo (22), no qual falou sobre uma mudança de rumo profissional a partir de 30 de novembro de 2026. A gravação foi feita em 8 de julho deste ano, e a influenciadora afirmou que, na época, não sabia se o conteúdo chegaria a ser divulgado.

No vídeo, ela disse que já não encontrava propósito em sua atuação como influenciadora e descreveu o momento como uma espécie de luto. Também contou que pensa em deixar esse formato de trabalho há mais de quatro anos, assunto que chegou a discutir com sua terapeuta.

Viih Tube ainda afirmou que passou a se sentir desconfortável com a exposição constante da própria rotina e da família nas redes sociais.

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A influenciadora vive com o marido, Eliezer, e os filhos, Lua e Ravi, em uma mansão em um condomínio de luxo na Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. A criação da ViihTudo representa uma mudança na forma como ela pretende atuar no mercado digital, com foco na produção de conteúdo e na participação de outros criadores.

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