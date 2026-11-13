Perfumes árabes viram febre nas redes sociais e impulsionam mercado de beleza no Brasil

Os perfumes árabes ganharam espaço no mercado brasileiro de beleza e se transformaram em um fenômeno de consumo impulsionado principalmente pelas redes sociais. A popularidade entre consumidores jovens aumentou as buscas por essas fragrâncias e também abriu novas oportunidades para importadores e empresas do setor.

Segundo dados da Circana, empresa especializada em análise de comportamento do consumidor, o segmento movimentou R$ 20 milhões em 2024 e registrou crescimento de 340% nas vendas no primeiro semestre de 2026.

A tendência também aparece nas redes sociais. A hashtag #perfumearabe já ultrapassa 86 mil publicações no TikTok, enquanto fragrâncias como o Lattafa Fakhar acumulam cerca de 200 mil menções, com vídeos que ultrapassam 100 mil visualizações.

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Criadores de conteúdo e consumidores compartilham avaliações sobre as fragrâncias, comparações com perfumes importados tradicionais e comentários sobre fixação. Esse tipo de conteúdo passou a influenciar diretamente a decisão de compra.

Rodrigo Giraldelli, CEO da China Gate e especialista em importação e exportação, diz que a popularização mostra como uma tendência nas redes pode rapidamente alcançar o mercado.

“As redes sociais encurtaram o caminho entre o desejo e o consumo. Quando um produto viraliza, a demanda surge quase instantaneamente, e isso impacta toda a cadeia, da indústria ao comércio exterior”, afirma.

Perfume árabe não significa necessariamente produto do Oriente Médio

Apesar do nome, a expressão “perfume árabe” não indica necessariamente a origem geográfica da fragrância. O termo é usado para identificar um estilo olfativo associado a determinadas características e referências.

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Giraldelli compara o conceito ao chamado chapéu Panamá, que, apesar do nome, também pode ser produzido em outros países, como a China.

Segundo o especialista, fabricantes chineses passaram a ocupar espaço nesse nicho e contam com capacidade para desenvolver diferentes tipos de fragrâncias. Há desde perfumes autorais, com registro exclusivo de notas, até produtos inspirados ou com variações de fragrâncias já conhecidas no mercado internacional.

Outro ponto destacado por ele é que o valor do produto nem sempre está concentrado no líquido. O frasco e a embalagem podem representar uma parcela importante do custo da mercadoria.

Importação exige atenção às regras sanitárias

O crescimento da demanda, no entanto, não significa que a importação possa ocorrer de forma imediata. Os perfumes comercializados no Brasil precisam cumprir as exigências sanitárias e passar pelos procedimentos de regularização aplicáveis.

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De acordo com Giraldelli, o processo de aprovação de perfumes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pode levar, em média, de três a seis meses.

O prazo exige planejamento de quem pretende importar grandes volumes para aproveitar o crescimento do mercado. A compra antecipada sem considerar o período de regularização pode resultar em estoque disponível somente depois da redução da procura.

“Muita gente quer aproveitar o boom agora, mas é preciso planejamento. Se o empresário compra ou importa grandes volumes sem considerar o prazo regulatório, corre o risco de ficar com estoque parado quando o pico de vendas passar”, afirma.

Tendência pode perder força

Giraldelli compara o movimento dos perfumes árabes a outros produtos que ganharam popularidade rapidamente nas redes sociais, como os Bobby Goodies e o Labubu.

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Segundo ele, fenômenos desse tipo podem apresentar crescimento acelerado e, posteriormente, uma queda igualmente rápida na procura. Por isso, o comportamento do consumidor e o ritmo das vendas são fatores importantes para quem pretende entrar nesse mercado.

A expansão do segmento também já chegou a empresas brasileiras de grande porte, como O Boticário e Hinode, que passaram a trabalhar com produtos associados a esse universo.

O movimento mostra como as redes sociais podem transformar rapidamente hábitos de consumo e influenciar decisões de empresas, fabricantes, importadores e comerciantes no mercado de beleza.