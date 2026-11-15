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Denzel Washington e Robert Pattinson estrelam produção da Netflix dirigida por Fernando Meirelles

Filme acompanha ex-capitão do Exército que se envolve em um plano para assaltar um banco em Manhattan e chega à Netflix em janeiro de 2027

Por Aline Ferrari | Atualizado em: 13/11/2026 17:59 Siga-nos no Google News
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o assalto com denzel washington e robert pattinson na netflix
O Assalto com Denzel Washington e Robert Pattinson na Netflix Foto: Divulgação/Netflix
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A Netflix vai lançar “O Assalto”, novo suspense criminal dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, de “Cidade de Deus” e “Dois Papas”. O filme é estrelado por Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones e estreia na plataforma janeiro de 2027, além de chegar também a cinemas selecionados.

A trama acompanha Noah, interpretado por Robert Pattinson, um ex-capitão do Exército que tenta reconstruir a vida depois de deixar a carreira militar. A situação muda quando ele recebe uma proposta de Christian Carter, personagem de Denzel Washington, um ladrão experiente que planeja um grande assalto ao banco mais rico de Manhattan, em Nova York.

O plano ganha uma complicação quando Rose, vivida por Daisy Edgar-Jones e namorada de Noah, é funcionária do banco escolhido como alvo.

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Diante da ligação entre sua vida pessoal e o assalto, Noah passa a enfrentar uma série de riscos enquanto tenta entender em quem pode confiar. A narrativa acompanha os acontecimentos principalmente pela perspectiva do personagem, fazendo com que o público descubra as reviravoltas junto com ele.

O roteiro é assinado por Simon Kinberg, conhecido por trabalhos como “Sr. e Sra. Smith”. O elenco também conta com Danai Gurira, Sean Harris, Moisés Arias e Justin Kirk.

Com a combinação de crime, suspense e romance, “O Assalto” marca mais um trabalho de Fernando Meirelles em uma produção internacional. A Netflix já divulgou as primeiras imagens do longa, que chega ao catálogo em 15 de janeiro de 2027.

Escrito por

Aline Ferrari

Aline Ferrari, estagiária na Redação do Visão Oeste, sob a supervisão da editora Jenifer Oliveira
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Tags: Denzel Washington Fernando Meirelles Netflix O Assalto Robert Pattinson

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