Welington Formiga lidera pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Cotia

Uma pesquisa de opinião pública feita pela Paraná Pesquisas, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06034/2024, revela o cenário eleitoral no município de Cotia para o cargo de prefeito. A coleta de dados foi realizada entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro de 2024, com uma amostra de 700 eleitores, apresentando um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,8 pontos percentuais.

Na pesquisa espontânea, 53,6% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votariam ou não responderam, enquanto 6,7% disseram que anulariam ou votariam em branco. Entre os candidatos, Welington Formiga aparece à frente com 21,1% das intenções de voto, seguido por Ângela Maluf com 15,1%, Rogério Franco com 1,1%, Adilson Lima com 1,0%, e Cida Aires com 0,6%. Outros nomes citados somam 0,7%.

Já na pesquisa estimulada, em que os candidatos foram apresentados aos eleitores, Formiga amplia sua liderança com 41,0%, enquanto Ângela Maluf alcança 36,0%. Adilson Lima aparece com 3,3%, seguido por Danilo Ramos e Fernando Confiança, ambos com 2,0%, e Cida Aires com 1,7%. 8,1% declararam que votariam em branco ou anulariam, e 5,9% ainda não sabem em quem votar.

Em relação à rejeição eleitoral, 33,6% dos eleitores afirmaram que não votariam em Ângela Maluf “de jeito nenhum”, enquanto Welington Formiga tem 23,3% de rejeição. Outros candidatos, como Adilson Lima (15,1%), Danilo Ramos (14,1%), Cida Aires (13,6%) e Fernando Confiança (12,4%), também foram mencionados.

A administração do atual prefeito, Rogério Franco, é avaliada como “péssima” por 26,4% dos entrevistados e como “ruim” por 10,3%. Por outro lado, 23,9% classificam sua gestão como “boa”, enquanto 5,4% a consideram “ótima”. Um percentual significativo, 24%, preferiu não opinar sobre a atual administração.

A pesquisa oferece um panorama inicial sobre as intenções de voto em Cotia, que poderá se transformar conforme a campanha avança e os eleitores se definem.