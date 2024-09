Unidades do Bom Prato de Osasco e Cotia funcionarão no feriado de 7 de setembro

Unidades do Bom Prato de Osasco e Cotia funcionarão no feriado de...

Neste sábado (7), feriado da Independência do Brasil, as unidades do Bom Prato de Osasco e Cotia estarão abertas normalmente, garantindo refeições de baixo custo para a população. O atendimento começa a partir das 7h com o café da manhã, seguido do almoço, que será servido às 10h30 para idosos e às 11h para o público em geral. O jantar terá início às 17h.

A unidade de Carapicuíba, no entanto, estará fechada excepcionalmente neste sábado devido à realização de serviços de manutenção. O funcionamento será retomado na segunda-feira (9), com os horários habituais para todas as refeições.