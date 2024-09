Deolane segue presa após audiência de custódia

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) manteve a prisão preventiva da influenciadora digital Deolane Bezerra após audiência de custódia nesta quinta-feira (5). A empresária foi detida ontem, em Recife, durante uma operação da Polícia Civil que investiga jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro.

A audiência de custódia foi feita por videoconferência. A mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra, também passou por audiência e segue detida com a filha. Devido à repercussão do caso, ambas passaram a noite em uma cela reservada na colônia penal feminina do Recife, no bairro Iputinga, segundo informou a Secretaria de Ressocialização de Pernambuco ao G1.

Dayanne Bezerra e Daniele, irmãs da empresária, estiveram na penitenciária ontem, mas foram barradas por conta do horário. Hoje, elas retornaram e conseguiram visitar a mãe de a irmã. “Deus e nossa equipe está aqui e ele fará o que os olhos humanos não podem enxergar: justiça”, escreveu Dayanne, nos Stories do Instagram.

Do lado de fora da penitenciária, fãs seguravam cartazes e gritavam o nome de Deolane Bezerra, com dizeres: “Exquece, a mãe tá estourada” e “Lili vai cantar”. “Obrigada a todos de coração… Só tenho a agradecer e pedir que Deus os abençoe”, completou Dayanne.

LEIA TAMBÉM// Em carta aberta após prisão, Deolane diz que está sofrendo “grande injustiça”