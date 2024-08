Basket Osasco sofre derrota em casa, mas mantém chances de classificação no Paulista

O Basket Osasco foi superado pela LSB/Sorocaba por 68 a 62 na noite de quinta-feira (29), no ginásio Geodésico, em Osasco. Apesar do revés em casa, a Coruja permanece na oitava posição da tabela, mantendo vivas suas chances de classificação para os playoffs do Campeonato Paulista Adulto masculino 2024.

Raffael Mencarini, de Sorocaba, foi o cestinha da partida, com 24 pontos. Do lado osasquense, destacaram-se o armador Arthur Pecos, com 15 pontos, nove rebotes e quatro assistências, o armador Jeanzinho, com 12 pontos e quatro assistências, e o pivô Léo Bispo, que registrou 11 pontos e sete rebotes.

“Foi uma derrota dolorosa dentro de casa. A gente tinha como objetivo se classificar entre os cinco primeiros para seguir direto para os playoffs e infelizmente escapou. Mas o campeonato ainda não acabou, tem muito para acontecer e vamos pensar adiante, pois domingo já teremos um jogo importante contra o Pinheiros. Precisamos da vitória para chegarmos com moral na etapa de Realinhamento e, assim, nos mantermos na briga”, destacou Jeanzinho.

O Basket Osasco volta a jogar pelo Estadual no próximo domingo (1), às 11h, contra o Pinheiros, em duelo marcado para o ginásio Henrique Villaboim, casa do Esporte Clube Pinheiros. A partida valerá pela última rodada da primeira fase.

Após o duelo diante da equipe da capital paulista, a Coruja conhecerá seus adversários no Realinhamento, com pelo menos mais quatro partidas a serem realizadas.