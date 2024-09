Basket Osasco sofre nova derrota e encerra primeiro turno do Paulista na 8ª posição

O Basket Osasco encerrou sua participação no primeiro turno do Campeonato Paulista Adulto masculino 2024 com mais uma derrota. Na manhã de domingo (1), a equipe foi superada pelo líder Pinheiros por 96 a 86, no ginásio Henrique Villaboim, na capital. Apesar do revés, o time osasquense conseguiu se manter na oitava colocação da tabela, permanecendo na zona de classificação para os playoffs.

Esta nova derrota evidencia as dificuldades que o Basket Osasco vem enfrentando na competição. Mesmo com cinco atletas marcando mais de 10 pontos cada – Gui Pedra (19), Léo Bispo (15), Danilo Penteado (13), Jamir Moultrie (12) e Arthur Pecos (10) – a equipe não conseguiu superar o forte time do Pinheiros.

Agora, o foco da Coruja se volta para o segundo turno do Paulista, a etapa de Realinhamento. O time enfrentará Farma Conde São José, Bauru Basket, Mogi Basquete e LSB/Sorocaba, com mandos invertidos em relação ao primeiro turno. Isso significa que o Basket Osasco terá três jogos fora de casa e apenas um no Geodésico.

O ala Gui Pedra reconheceu a necessidade de ajustes: “Temos que ajustar algumas coisas e retomar o que estávamos fazendo e que vinha dando certo. Vamos jogar com firmeza, mostrar a nossa força, para buscar vitórias nesta etapa de Realinhamento e, consequentemente, a classificação para os playoffs”.

A Federação Paulista de Basketball ainda divulgará a agenda completa de jogos da etapa de Realinhamento, onde o Basket Osasco buscará melhorar seu desempenho e garantir sua vaga nos playoffs.