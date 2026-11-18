O Papai Noel já está recebendo crianças e famílias no Shopping Central Park, localizado entre Cotia e Vargem Grande Paulista. O atendimento especial, com possibilidade de tirar fotos com o Bom Velhinho, segue até 24 de dezembro.

Até o dia 23 de dezembro, as visitas acontecem de terça-feira a domingo, das 12h às 20h, no Piso Térreo. Na véspera de Natal (24), o horário será das 12h às 18h.

A chegada do Papai Noel ocorreu no último sábado (14), com uma programação que incluiu distribuição de pipoca, algodão-doce e balões, pintura facial e uma parada natalina com banda e personagens.

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Já a decoração deste ano tem como tema “Sinfonia de Natal – A Magia do Natal em Cada Nota”.