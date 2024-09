Calorão persiste e região terá mais um dia de sol intenso

A onda de calor que vem afetando a região metropolitana não dá trégua. Para esta quarta-feira (11), a população deve enfrentar mais um dia de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar, mantendo o padrão climático dos últimos dias.

Segundo a previsão meteorológica, o dia será marcado por sol forte com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 21% e 77%, o que pode causar desconforto, especialmente nas horas mais quentes do dia.

Os moradores devem se preparar para enfrentar o calor intenso:

1. Mantenha-se hidratado, bebendo água regularmente;

2. Evite exposição prolongada ao sol, especialmente entre 10h e 16h;

3. Use protetor solar e roupas leves;

4. Procure ambientes frescos e arejados.

As autoridades de saúde recomendam atenção especial a idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios, que são mais suscetíveis aos efeitos do tempo seco e quente.

A previsão indica que o padrão climático deve se manter similar nos próximos dias, com possibilidade de ligeira mudança apenas no final de semana.

Osasco

Mínima: 16°C

Máxima: 34°C

Barueri

Mínima: 17°C

Máxima: 33°C

Carapicuíba

Mínima: 16°C

Máxima: 34°C

*Com informações do Climatempo.