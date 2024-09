Região metropolitana enfrenta calor extremo e risco de incêndios

A Defesa Civil do estado de São Paulo prorrogou o alerta de risco elevado para incêndios até o próximo sábado (14), com foco especial na capital e região metropolitana. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) estadual prevê temperaturas de até 33°C na região metropolitana, no período mais quente do dia. No último final de semana, os termômetros chegaram a marcar 38°C nas ruas por volta das 13h.

A umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 35% na Grande São Paulo, aumentando o risco de incêndios. Já foram registrados incidentes em duas comunidades, uma em Osasco e outra ao sul da capital, com 13 moradias destruídas, felizmente sem vítimas.

A Defesa Civil e a Secretaria de Saúde recomendam cuidados especiais à população, incluindo hidratação constante, uso de soro nos olhos e nariz, proteção contra raios solares e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais críticos. Em áreas afetadas por queimadas, sugere-se o uso de máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100, especialmente para grupos de risco como crianças pequenas, gestantes, idosos e portadores de comorbidades.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) reportou que várias estações indicaram qualidade do ar classificada como “muito ruim” e “ruim”, devido às altas concentrações de partículas inaláveis finas. Como medida preventiva, a Cetesb suspendeu temporariamente as autorizações de queima no estado, com exceções apenas para implantação de aceiros e casos específicos de finalidade fitossanitária.