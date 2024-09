Funerária lamenta queda de caixão em avenida de Osasco e pede desculpas

A empresa responsável pelo carro funerário que derrubou um caixão na avenida dos Autonomistas, em Osasco, veio a público se desculpar após a repercussão do episódio. “Lamentamos profundamente que este incidente tenha ocorrido, pois ele não reflete os padrões rigorosos de cuidado e dignidade que buscamos manter em todos os nossos processos”, diz, em nota publicada nas redes sociais nesta terça-feira (10).

O episódio em questão aconteceu ontem, no trecho do cruzamento com a Rua General Florêncio, no bairro Quitaúna, foi registrado por populares e publicado nas redes sociais, viralizando em diversas páginas. Dentre elas a “Alerta Osasco”, na qual o vídeo soma mais de 48 mil visualizações até o início da tarde de hoje.

A empresa responsável pelo veículo é a Tempo Funerária Souza. Ainda em nota, o estabelecimento disse que o ocorrido na avenida de Osasco “foi uma falha humana isolada” e que todas as medidas administrativas necessárias foram tomadas. Não ficou claro, no entanto, se houve advertência ou demissão dos funcionários envolvidos.

A Tempo Funerária afirmou ainda que todos os seus veículos funerários contam com travas de segurança e reforçou os padrões de excelência nos serviços prestados. “Nossa empresa, ao longo dos 30 anos, sempre se destacou pelo respeito, tanto para com as famílias que prestam suas últimas homenagens, quanto para com aqueles que já não estão mais entre nós”, declara.

Leia a nota na íntegra:

“A Tempo Funerária Souza vem a público pedir desculpas e expressar seu mais profundo pesar pelo ocorrido na data de 09/09/2024, quando um dos nossos veículos funerários sofreu um incidente no qual o caixão transportado foi deslocado.

Prezamos pela excelência em nossos serviços e lamentamos profundamente que este incidente tenha ocorrido, pois ele não reflete os padrões rigorosos de cuidado e dignidade que buscamos manter em todos os nossos processos.

Nossa empresa, ao longo dos 30 anos, sempre se destacou pelo respeito, tanto para com as famílias que prestam suas últimas homenagens, quanto para com aqueles que já não estão mais entre nós.

Asseguramos que todos os nossos veículos possuem as devidas travas de segurança e que o ocorrido foi uma falha humana isolada.

Reafirmamos nosso compromisso com as famílias e com o respeito aos seus entes queridos em um momento tão delicado, informando que já tomamos todas as medidas administrativas necessárias.

Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.”