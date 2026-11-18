O funcionamento dos serviços municipais de Barueri terá alterações nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), por causa do feriado do Dia da Consciência Negra e do ponto facultativo em homenagem a Nossa Senhora da Escada, padroeira da cidade. As mudanças estão previstas no Decreto nº 10.264, de 3 de novembro de 2025.

Os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente nos dois dias. Entre eles estão os prontos-socorros municipais, a Farmácia Municipal 24 horas, a Guarda Civil Municipal (GCM), a Defesa Civil e os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb).

As feiras livres também seguirão a programação habitual. Já o Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad) manterá o atendimento para adoção de cães e gatos, das 9h às 16h.

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O que fecha em Barueri nos dias 20 e 21 de novembro?

Não haverá atendimento ao público nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Ganha Tempo, nas secretarias municipais e nos demais órgãos administrativos.

Também ficarão fechados o posto fixo de vacinação contra a raiva, o Detran e o Benfácil.

Parques municipais ficam abertos

Os quatro parques municipais de Barueri funcionarão durante o feriado prolongado, com os seguintes horários:

Parque Ecológico Tietê: diariamente, das 7h às 17h. Avenida Doutor Dib Sauaia Neto, 1.600, Alphaville Industrial.

diariamente, das 7h às 17h. Avenida Doutor Dib Sauaia Neto, 1.600, Alphaville Industrial. Parque da Juventude: de segunda a sábado, das 6h às 21h; domingos e feriados, das 6h às 20h. Avenida Antônio Furlan, Recreio Cachoeira.

de segunda a sábado, das 6h às 21h; domingos e feriados, das 6h às 20h. Avenida Antônio Furlan, Recreio Cachoeira. Parque Municipal Dom José: de segunda a sábado, das 6h às 21h; domingos e feriados, das 6h às 20h. Rua Ângela Mirella, 500, Jardim Maria Tereza.

de segunda a sábado, das 6h às 21h; domingos e feriados, das 6h às 20h. Rua Ângela Mirella, 500, Jardim Maria Tereza. Parque Recreativo Taddeo Almeida Cananéia da Silva: diariamente, das 6h às 18h.

Festival homenageia padroeira de Barueri

No sábado (21), a cidade também terá programação em homenagem a Nossa Senhora da Escada. O 1º Festival da Padroeira de Barueri será realizado das 13h às 22h, na praça em frente à Fatec.

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A programação inclui apresentações musicais, barracas de comidas típicas e atividades de confraternização. A renda das barracas, organizadas por voluntários de paróquias do município, será destinada às obras sociais das comunidades participantes.