Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados quer proibir empresas de utilizar a imagem de funcionários em suas redes sociais quando essa atividade não for compatível com o cargo contratado ou com as atribuições da função exercida. O PL 3655/26 também prevê que a exigência dessa participação sem respaldo no contrato de trabalho seja caracterizada como desvio de função.

De autoria do deputado federal Nilto Tatto (PT-SP), a proposta acrescenta a proibição à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O texto busca estabelecer limites para a participação de empregados em campanhas institucionais, gravações comerciais e transmissões ao vivo promovidas pelas empresas.

Projeto aborda exposição de funcionários na internet

Na justificativa, o autor afirma que o crescimento do marketing digital levou empresas a incluir funcionários em conteúdos publicados nas redes sociais. Segundo Tatto, em muitos casos, essa participação ocorre sem contrato específico, pagamento adicional ou consentimento prévio.

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“Em muitos casos, essa participação deixa de ser eventual e passa a integrar a rotina laboral”, afirma o deputado.

O parlamentar também chama a atenção para os efeitos da exposição de fotos e vídeos na internet. Diferentemente do ambiente de trabalho, o conteúdo publicado nas plataformas digitais pode alcançar um público amplo e indeterminado.

Segundo Tatto, essa exposição pode deixar o trabalhador sujeito a críticas, constrangimentos e assédio virtual, com possíveis impactos na vida pessoal, familiar e profissional.

“A preservação da imagem do empregado diante da utilização promovida pelo empregador constitui medida indispensável à proteção dos direitos da personalidade no âmbito das relações de trabalho”, defende o autor.

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Tramitação na Câmara dos Deputados

O PL 3655/26 será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.

Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser aprovada pelos deputados e pelo Senado Federal.