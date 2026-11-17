Uma noite juntos foi o suficiente para despertar a curiosidade dos fãs de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Os influenciadores dormiram juntos pela primeira vez desde o fim do casamento, anunciado em julho de 2025, e Carlinhos aproveitou a conversa nas redes sociais para falar sobre o reencontro.

No vídeo, os dois comentaram que fazia bastante tempo que não dividiam a mesma noite. Lucas entrou na brincadeira e fez questão de perguntar: “Mas vamos só dormir como amigos, né?”, disse o apresentador.

Carlinhos, por sua vez, tratou de evitar que o momento alimentasse expectativas sobre uma possível volta do casal. “Mas não voltamos, né, Preto? Só para avisar o pessoal”, afirmou o morador de Alphaville, reduto de ricos e famosos situado entre Barueri e Santana de Parnaíba.

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Apesar da separação, os dois mantêm uma relação próxima e continuam demonstrando carinho um pelo outro. A noite juntos, portanto, não representa uma retomada do casamento, ao menos segundo o próprio Carlinhos.

História de 15 anos

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se conheceram ainda na adolescência, em Penedo, Alagoas. Os dois viveram um relacionamento de 15 anos, oficializaram a união em 2019 e se tornaram um dos casais mais conhecidos das redes sociais brasileiras.

Em julho do ano passado, eles anunciaram o fim do casamento em um comunicado conjunto. Na ocasião, explicaram que seguiriam caminhos diferentes como casal, mas que desejavam preservar o carinho, o respeito e a amizade construídos ao longo dos anos.

Desde então, os dois continuaram próximos, o que mantém os fãs atentos a cada interação. Agora, depois da primeira noite juntos desde a separação, Carlinhos voltou a colocar os limites da relação: por enquanto, nada de anunciar uma volta.