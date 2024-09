Moradores de Carapicuíba reclamam de insegurança em meio a assaltos frequentes

Uma reportagem exibida neste fim de semana no “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou uma série de flagrantes de assaltos em alguns bairros de Carapicuíba no último mês. Os moradores relataram medo e insegurança diante dos crimes frequentes.

Um dos casos aconteceu no dia 10 de agosto, por volta das 22h50, quando um casal foi abordado no meio da rua por uma dupla que chegou de motocicleta. Com a arma apontada para as vítimas, o garupa consegue pegar os celulares e ambos fogem em seguida.

Em outro flagrante, a vítima coloca as mãos para o alto assim que percebe que seria assaltada, na região do Recanto Campy. O morador de Carapicuíba foi surpreendido por uma dupla de assaltantes no caminho do ponto de ônibus.

“Eu estava indo trabalhar normalmente, mas naquele dia passaram duas pessoas na moto, me abordaram, pediram o celular e aí não tem o que fazer, tem que entregar”, relatou à reportagem.

Em outro caso, um homem é rendido por assaltantes enquanto esperava a sobrinha sair da escola. “Foi muito rápido, eles frearam na frente de um carro, o garupa parou na minha frente com uma arma e falou ‘perdeu, perdeu, passa o celular'”, contou a vítima.

Na semana passada, a página “Carapicuíba nua e Crua” publicou um vídeo de outro flagrante, desta vez, de um assalto que aconteceu na última terça-feira (27), em plena luz do dia.

Ainda segundo a reportagem da Record TV, o município registrou um aumento de mais de 23% nos roubos no último mês, comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com números da Secretaria de Segurança Pública. “A gente fica meio inseguro. Até na porta de casa, a gente não fica mais tranquilo”, disse outro morador ao “Balanço Geral”.

Confira a reportagem completa.