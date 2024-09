Bandeira vermelha retorna às contas de luz após três anos

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou o retorno da bandeira tarifária vermelha patamar 2 para as contas de luz em setembro, após mais de três anos sem ser acionada. Esta mudança resultará em um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A decisão foi motivada pela previsão de chuvas abaixo da média para setembro, com expectativa de afluência nos reservatórios das hidrelétricas cerca de 50% abaixo da média histórica. Esse cenário, combinado com as temperaturas elevadas previstas para o mês em todo o país, exige maior acionamento das usinas termelétricas, que produzem energia a um custo mais elevado que as hidrelétricas.

O sistema de bandeiras tarifárias, implementado pela ANEEL em 2015, visa informar aos consumidores sobre os custos reais da geração de energia no país. Com essa sinalização, os consumidores podem adaptar seus hábitos de consumo, contribuindo para reduzir os custos operacionais do sistema elétrico e, consequentemente, suas próprias contas de luz.

A última vez que a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada foi em agosto de 2021. Desde então, o país experimentou uma sequência de bandeiras verdes, interrompida apenas em julho de 2024 com a bandeira amarela.

Com o retorno da bandeira vermelha, autoridades do setor elétrico reforçam a importância do uso consciente e responsável da energia elétrica. Medidas de economia são essenciais não apenas para reduzir os custos individuais, mas também para preservar os recursos naturais e garantir a sustentabilidade do setor elétrico brasileiro.