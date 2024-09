Operação policial em Vargem Grande Paulista desmantela quadrilha de sequestro e roubo

Na manhã desta terça-feira (2), a Polícia Militar desmantelou uma quadrilha especializada em sequestros e roubos em Vargem Grande Paulista. A ação resultou na prisão de seis suspeitos, na libertação de uma vítima mantida em cativeiro e na recuperação de diversos itens roubados.

A operação teve início durante um patrulhamento de rotina realizado pelo 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Após receberem informações sobre a localização de um veículo roubado, os policiais identificaram um carro suspeito circulando na área. Ao tentarem realizar uma abordagem, os ocupantes do veículo empreenderam fuga a pé, mas foram rapidamente capturados. Com os suspeitos, foram encontrados objetos roubados e a chave do carro em questão.

O desenrolar da ação levou os policiais a uma residência que estava sendo utilizada como cativeiro pela quadrilha. No local, foram encontrados documentos pertencentes a várias vítimas, celulares, um simulacro de arma de fogo e outros itens relacionados aos crimes cometidos pelo grupo.

As vítimas identificaram positivamente os suspeitos como responsáveis pelos crimes, que incluíam sequestro, agressão e roubo. Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados ao Distrito Policial de Vargem Grande Paulista, onde as autoridades confirmaram as prisões e deram início aos procedimentos legais cabíveis.