Pedido de liberdade negado: Deolane Bezerra permanece encarcerada após revisão judicial

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) realizou nesta quarta-feira (11) uma audiência de custódia para reavaliar a situação legal de Deolane Bezerra, 36 anos, após a suspensão de sua prisão domiciliar. O resultado da audiência, conduzida de forma remota, foi a manutenção da prisão preventiva da influenciadora.

Durante a sessão, o juízo responsável examinou exclusivamente os aspectos formais da detenção, incluindo a legitimidade da execução do mandado de prisão. Conforme declaração oficial do TJ-PE, “foram verificados apenas os aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado”.

Atualmente, Bezerra encontra-se detida na Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), localizada a aproximadamente 280 quilômetros da capital pernambucana. Devido à notoriedade do caso, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco informou que a influenciadora está alocada em uma cela individual, visando garantir sua segurança física.

A decisão judicial de manter Deolane Bezerra em custódia preventiva sugere que o caso continuará a ser acompanhado de perto pelas autoridades e pelo público, dada a proeminência da acusada nas redes sociais.