PM frustra furto e recupera veículo em Carapicuíba

Na noite de ontem (25), uma operação policial bem-sucedida em Carapicuíba resultou na prisão de um suspeito envolvido em uma série de crimes. Policiais militares do 33º Batalhão, em patrulha de rotina pela rua José Altemir Pereira Santiago, no Parque Jandaia, foram alertados sobre um furto recente em um estabelecimento comercial na Avenida Marginal do Ribeirão.

Após constatarem o arrombamento da loja, os agentes iniciaram uma perseguição aos suspeitos, que fugiam em direção a Osasco em um veículo Fiat/Fiorino. A rápida ação policial culminou na detenção de um dos envolvidos na rua Arquiteta Daniela Igarash, no Jardim São Pedro, já no município de Osasco.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que o veículo utilizado na fuga também havia sido furtado horas antes. O suspeito detido confessou sua participação no roubo à loja de baterias e no furto do veículo. Uma chave micha, usada para furtar carros, foi apreendida com ele.

O caso foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de Osasco para as devidas providências legais.