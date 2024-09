5 Eventos que jovens de Barueri esperam o ano todo

Para os jovens de Barueri, alguns eventos são tão aguardados que a expectativa começa muito antes do evento acontecer. Se você é um desses que esperam o ano inteiro por essas ocasiões especiais, aqui estão as principais atividades que você não pode perder:

1. A Batalha da Aldeia (BDA) é um dos maiores eventos mais esperados pelos jovens de Barueri e Região. Essas batalhas sempre foram muito famosas e acontecem semanalmente as segundas, na Praça dos Estudantes, no Centro de Barueri. Além disso, cada aniversário da BDA é celebrado com um torneio de rima, que tem prêmio de 100 mil reais ao vencedor, e neste seu 8° ano, que aconteceu em Julho 2024, não foi diferente. E aí, já está ansioso pelo 9° aniversário?

2. Stand-up dos 4 Amigos é um evento de comédia que traz quatro comediantes renomados para uma noite de risadas garantidas. Realizado anualmente na cidade de Barueri, este ano o evento acontece no dia 29 de outubro na Rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos. É a oportunidade perfeita para se divertir com um show de stand-up de qualidade. Clique aqui para garantir o seu ingresso.

3. Eventos de Cultura Geek e Cosplay São feiras e convenções dedicadas à cultura geek, cosplay e ficção científica com grande apelo para os jovens. Esses eventos costumam incluir concursos de cosplay, painéis de discussão e exposições de produtos geek e normalmente acontecem no Centro de Eventos de Barueri. A feira desse ano acontecerá no dia 28 e 29 de Novembro. Não vai perder essa, né?

4. O Arraiá de Barueri é um evento organizado pela Prefeitura de Barueri, que anualmente traz famosos para realizar shows gratuitos em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. Famosos que já participaram desses eventos são: Péricles, Dj Dennis, Israel e Rodolffo, Michel Teló, entre outros.

5. Festival de Música “Barueri Live” é um evento anual que junta bandas e artistas locais e regionais em um só lugar, oferecendo uma plataforma para novos talentos e criando uma experiência musical vibrante para o público jovem. O evento é realizado anualmente no segundo semestre, geralmente no Centro de Eventos de Barueri ou no Parque Municipal.

*Por: Aline Ferrari, estagiaria sob supervisão de Jenifer Oliveira