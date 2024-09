Ciclistas de Osasco conquistam medalhas em Interlagos

No último domingo (1º), a equipe de ciclismo de Osasco marcou presença no Bike Series, evento realizado no autódromo de Interlagos, na capital paulista. Os atletas, beneficiados pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), obtiveram ótimos resultados na competição.

Mais de 20 cidades estiveram representadas no evento, reunindo quase mil ciclistas de diferentes categorias. Na categoria Pro, 125 atletas completaram a prova, incluindo os talentosos ciclistas de Osasco.

Medalhistas de Osasco:

Vinicius Rossi, osasquense, sagrou-se campeão na categoria sub-30.

Maria Julia, também de Osasco, conquistou o título na categoria feminina.

Karina Fernandes alcançou o 4° lugar na categoria Sport 35-39 anos.

Anderson Gutierrez ficou em 4° lugar na categoria Pro Sub-30.

Fernando Santos brilhou com o 2° lugar na categoria Master Pro 40-49 anos.

Fernanda Araújo também subiu ao pódio, garantindo o 2° lugar na categoria Master 45-50 anos.

Participação coletiva de ciclistas e próxima etapa

Além dos medalhistas, outros ciclistas de Osasco competiram na prova. Flávio Caetano e Andrews Agostinho estiveram na categoria Pro 40-44, enquanto Anderson Albert representou Osasco na categoria Pro 35-39.

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges, destacou o orgulho da cidade pelos bons resultados da equipe de ciclismo, fruto de muito empenho e determinação.

A etapa final do Bike Series 2024 está marcada para 27 de outubro, no Circuito Panamericano, situado na cidade de Elias Fausto, interior de São Paulo.