Assaí inaugura primeira loja em Barueri dia 17

Barueri está prestes a receber sua primeira loja Assaí Atacadista. A inauguração está agendada para a próxima terça-feira (17), às 8h. Localizada na Avenida Sadanori Doi, no bairro Jardim dos Camargos, a nova unidade do Assaí conta com mais de 18 mil m² de área construída, pé direito alto, corredores largos e espaçosos, além de sistemas de iluminação e climatização eficientes e sustentáveis.

A nova loja vai gerar aproximadamente 600 empregos diretos e indiretos e oferece um mix completo de serviços, incluindo Açougue, Empório de Frios, Cafeteria e Padaria.

Os consumidores poderão pagar suas compras com cartões de crédito e débito, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação e carteiras digitais como PicPay, PagBank e Mercado Pago, além do Passaí, cartão de crédito próprio da empresa.

A nova loja funcionará de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h.