ViaMobilidade realiza ação de apoio à saúde mental nas estações de Osasco, Carapicuíba e Pinheiros

No mês dedicado à conscientização sobre saúde mental, a ViaMobilidade – responsável pela operação das linhas 8-Diamante 9-Esmeralda – promove uma ação voltada aos usuários das estações de trem de Osasco, Carapicuíba e Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Além de serviços gratuitos, como aferição de pressão e massoterapia, os clientes receberão cartinhas com mensagens positivas preparadas por voluntários. A ViaQuatro também participa da iniciativa em alusão ao Setembro Amarelo.

Voluntários do Projeto Help estarão posicionados em pontos espalhados pelas linhas, nas estações Osasco, Carapicuíba, Pinheiros, Capão Redondo, Santa Cruz, Luz e Vila Sônia, durante os dias 10, 13 e 17 de setembro, conforme programação, para acolher as pessoas que passarem pelo local e orientá-las sobre quais cuidados tomar diante de seus conflitos mentais.

A iniciativa, que integra o Programa Caminhos Para a Saúde, foi realizada nesta terça-feira (10) na Estação Osasco, e segue para a Estação Carapicuíba na sexta-feira (13), das 10h às 15h30. Quem passar pela Estação Pinheiros na próxima terça-feira (17), entre às 10h e às 15h30, também poderá participar da ação.

“Sabemos da importância de conscientizar as pessoas que utilizam o transporte público para o cuidado com a saúde mesmo com a vida corrida que todos temos hoje em dia”, afirmou Carolina Constantino, Head de Comunicação e Responsabilidade Social da CCR Mobilidade.

Confira a programação completa da ação:

Estação Osasco, Linha 8-Diamante e 9-Esmeralda

Data: 10 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Luz Linha-4 Amarela

Data: 10 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Capão Redondo Linha-5 Lilás

Data: 10 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Carapicuíba, Linha 8-Diamante

Data: 13 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Santa Cruz Linha-5 Lilás

Data: 13 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Vila Sônia Linha-4 Amarela

Data: 13 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Pinheiros Linha-4 Amarela e 9-Esmeralda

Data: 17 de setembro

Horário: 10h às 15h30