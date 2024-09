Bairro Cristal Park, em Santana de Parnaíba, ganha acesso à linha 809 da EMTU

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) anunciou que desde quarta-feira (4), a linha 809, que conecta Barueri a Santana de Parnaíba, estendeu seu itinerário para incluir o bairro Cristal Park, uma mudança que beneficiará aproximadamente 3.500 passageiros por mês.

O novo trajeto da linha 809 agora percorre importantes vias do bairro, incluindo as ruas Jerônimo Gonçalves, Manoel Requeixo, Martins Rodrigues, Miguel Gonçalves, Domingos Barbosa e a Estrada Francisco Batista Alves.

Um benefício adicional desta ampliação é a possibilidade de integração com desconto através do cartão TOP. Os usuários podem agora fazer conexões mais econômicas com as linhas 246 (Santana de Parnaíba – Jardim São Luis / Osasco – Vila Yara) e 247 (Barueri – Aldeia da Serra / Cotia – Terminal Metropolitano). A tarifa de integração está fixada em R$ 9, oferecendo uma economia de até R$ 4,50 por viagem.

Para facilitar o uso do serviço, a EMTU disponibiliza informações detalhadas sobre rotas e horários em seu site oficial (www.emtu.sp.gov.br) e no aplicativo EMTU Oficial. Este último também oferece a funcionalidade de rastreamento dos ônibus em tempo real, permitindo aos passageiros planejar suas viagens com maior precisão.