Barueri desbanca Pinheiros e assume liderança do Campeonato Paulista de Vôlei

O time de vôlei feminino de Barueri conquistou uma vitória crucial sobre o Pinheiros nesta quinta-feira (5), no Sportville, pelo Campeonato Paulista. Com o placar final de 3 sets a 1 (parciais de 25-22, 22-25, 25-18 e 25-21), as anfitriãs não apenas venceram a partida, mas também assumiram a liderança da competição.

O jogo foi marcado por momentos de tensão e reviravolta. Barueri saiu na frente, vencendo o primeiro set, mas viu o Pinheiros, até então invicto e líder do campeonato, empatar a partida no segundo set. No entanto, demonstrando garra e determinação, as atletas locais retornaram com força total nos dois sets seguintes, garantindo uma vitória convincente.

Destaque para as atuações excepcionais da central Luzia Nezzo, que marcou 19 pontos, e da oposta Jheovana, contribuindo com 15 pontos para a vitória da equipe.

Com essa vitória, Barueri não apenas quebrou a invencibilidade do Pinheiros, mas também assumiu a liderança do Campeonato Paulista. A equipe agora se prepara para seu próximo desafio, que será contra o São Caetano, dia 13, às 19h30, fora de casa.