Barueri Vôlei leva virada e é superado pelo Sesi Bauru

Na sexta-feira (30), o Sesi Bauru conseguiu uma virada sobre o Barueri no Campeonato Paulista de vôlei feminino. Após estar perdendo por 2 sets a 0, a equipe da cidade do interior paulista reagiu e venceu por 3 a 2, com parciais de 23/25, 23/25, 25/15, 26/24 e 15/8.

A ponteira Thaisinha, com 21 pontos, liderou a arrancada das donas da casa e foi a grande destaque da vitória.

Com o resultado, o Sesi-Bauru chegou a 8 pontos na classificação e assumiu a vice-liderança do Campeonato Paulista, atrás apenas do Pinheiros, que têm 9 pontos.

Já o Barueri Vôlei volta a quadra nesta terça-feira (3), às 19h, quando recebe a visita da equipe de Louveira, pela próxima rodada da competição estadual.