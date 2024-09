Corpo de homem é encontrado em rio em Itapevi

O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de um rio em Itapevi na desta sexta-feira (30). De acordo com o São Roque Notícias, a vítima estava de bruços, usando apenas uma bermuda, e foi localizada no rio Barueri-Mirim, próximo à rua José Michelotti, perto do Pronto-Socorro Central.

Moradores da região acionaram a polícia e os bombeiros, que isolaram a área e realizaram a perícia no local. O corpo foi então retirado pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Segundo relatos de moradores, acredita-se que a vítima seja Amadeus Pereira, de 49 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, 23, quando saiu de casa usando camiseta verde, bermuda, boné e chinelos. A família estava realizando buscas pelo homem.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapevi, e a Polícia Civil investiga as causas da morte da vítima.