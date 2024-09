Moto roubada usada em outros assaltos é recuperada em Carapicuíba

Uma moto roubada no dia 27 de agosto deste ano foi recuperada neste domingo (1º) em Carapicuíba. Uma equipe do 33º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana se deparou com a motocicleta sendo conduzida por dois homens que não estavam utilizando capacetes e fugiram ao perceberem a presença dos policiais.

Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle da direção e caíram. O garupa foi detido no local, mas o condutor conseguiu escapar a pé pelas vielas da Comunidade do Campo do Bahia.

Segundo informações da polícia, a moto portava uma placa diferente da original e, de acordo com relatos de moradores, estava sendo utilizada pelos suspeitos para cometer diversos outros roubos na região.

O veículo e o indivíduo detido foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde foi feito contato com o proprietário original da motocicleta.