Basket Osasco enfrenta Bauru fora de casa na fase de Realinhamento do Campeonato Paulista

O Basket Osasco se prepara para um importante desafio nesta quinta-feira (5), às 19h30, quando enfrentará o Bauru Basket, na casa do adversário, pela fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete. Na primeira fase, no dia 8 de agosto, o Basket Osasco bateu o Bauru em casa por 78 x 73.

Na fase de realinhamento, os times jogam entre si dentro de seus grupos, mas com o mando de quadra invertido em relação aos confrontos do primeiro turno. As oito melhores equipes na classificação geral, sendo cinco da Chave A e três da Chave B, avançam para as quartas de final, que serão decididas em uma série melhor de três jogos.

Com isso, a Coruja fará quatro partidas em busca da classificação para os playoffs do Estadual. Após enfrentar o Bauru, o Osasco receberá no ginásio Geodésico, no dia 10, o Mogi Basquete, também às 19h30, e fará outros dois jogos fora de casa, no dia 14/09, às 18h, em São José dos Campos, contra o Farma Conde São José, e no dia 17/09, às 19h, em Votorantim, contra a LSB/Sorocaba.

“Agora é trabalhar, não há outro caminho. Ajustar o que precisa ser ajustado e entrar nos jogos num ritmo forte, como entramos no segundo tempo contra o Pinheiros, ou seja, é fazer o que temos trabalhado para os jogos, pois vencemos grandes equipes e fizemos bons jogos neste Paulista. Então, é acreditar no nosso trabalho diário para buscarmos essa vaga nos playoffs”, destacou o pivô Léo Bispo, segundo maior cestinha do Basket Osasco no estadual, com 118 pontos – atrás apenas de Arthur Pecos, que anotou 126.