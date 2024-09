Barueri Vôlei vence Louveira e se prepara para novo desafio nesta quinta-feira (5)

As atletas do Barueri Vôlei conquistaram mais uma vitória na rodada desta terça-feira (3) pelo Campeonato Paulista Adulto, ao vencer o Louveira por 3 sets a 1 no Ginásio José Corrêa. As parciais foram de 25-18, 25-22, 23-25 e 25-09, com destaque para a atuação dominante no quarto set, onde a equipe da casa impôs uma vantagem de 16 pontos, fechando a partida sem dar chances de reação às adversárias.

A central Luzia Nezzo brilhou em quadra, sendo a maior pontuadora com 16 pontos, seguida pelas opostas Jheovana e Gabi Carneiros, que contribuíram com 14 e 12 pontos, respectivamente.

O Barueri já se prepara para um novo desafio: na quinta-feira, a equipe enfrenta o Pinheiros em mais uma partida crucial, que acontecerá no Sportville e será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 2 a partir das 19h.