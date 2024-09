O Basket Osasco vai participar, pela primeira vez, de uma competição de basquete 3×3. Em parceria com o time de Limeira, a equipe jogará sob o nome BASKET OSASCO/AABB e já tem compromisso marcado no Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3, que ocorrerá nos dias 7 e 8 de setembro, no Praia Clube, em Uberlândia-MG.

João Ricardo Lourenço, diretor executivo do Basket Osasco, comentou sobre a novidade. “Estamos começando um novo projeto dentro das nossas possibilidades e esperamos alcançar o mesmo sucesso que tivemos no 5×5. Nosso foco é continuar promovendo a inclusão de jovens no esporte. Os resultados que buscamos vão além dos títulos, queremos oferecer oportunidades e desenvolver o trabalho de base no 3×3 também”, afirmou.

Para Gustavo Alves Ribeiro, gestor esportivo da AABB Limeira, a parceria com Osasco foi essencial para viabilizar a participação no torneio. “Essa união é muito importante, especialmente para nossos atletas que buscam competir entre os melhores do Brasil há algum tempo. Como ainda não temos um clube em Limeira filiado ao CBC, a parceria com o Basket Osasco foi fundamental para participar do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), organizado pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e o CBC. Estamos gratos pela oportunidade e ansiosos para representar o projeto, que é o atual campeão brasileiro no 5×5”, comemorou.

A equipe de Limeira já tem se destacado na SuperLiga ANB, tendo vencido a 1ª Etapa e mantido boas posições ao longo das demais fases da competição. Além disso, o time representou a Unifacisa na primeira edição do NBB TRIO, realizado no último final de semana em São Paulo, alcançando o 4º lugar na primeira etapa.

Sobre o Basquete 3×3

O Basquete 3×3, que surgiu nas ruas dos Estados Unidos, já é uma modalidade olímpica, tendo sido disputado nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024. A modalidade é uma versão mais compacta do basquete tradicional, com equipes de três jogadores e regras específicas. As partidas ocorrem em meia quadra e têm duração máxima de 10 minutos, ou até que uma equipe alcance 21 pontos. Em caso de empate, vence quem marcar dois pontos na prorrogação.