Basket Osasco joga em casa contra o Sorocaba nesta quinta, 29

Após vencer duas partidas consecutivas, contra Mogi e São José, o Basket Osasco projeta mais um duelo decisivo na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista Adulto masculino 2024, nesta quinta-feira(29). A Coruja recebe o LSB/Sorocaba, às 19h30.

O jogo será realizado no ginásio Geodésico, casa do Basket Osasco, e terá entrada gratuita para todos os torcedores. “Para nós é mais uma final. Um jogo muito importante, mais um em casa, e contamos com a presença da nossa torcida para fazermos uma grande partida”, destacou o camisa 20 Manaus.

A Coruja busca agora o seu quarto triunfo no Estadual para subir na tabela e se aproximar dos playoffs. Até aqui, o time comandado pelo técnico Adriano Geraldes soma três vitórias e quatro derrotas.

Com um jogo a menos em relação aos demais times, o time osasquense aparece em oitavo lugar na tabela de classificação.