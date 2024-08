Carga de 645 kg de maconha é interceptada pela Polícia em Carapicuíba

O Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil apreendeu 645 de maconha e prendeu dois suspeitos nesta segunda-feira (26) em Carapicuíba. A operação interceptou um caminhão que transportava a maconha e mais 7 quilos de haxixe.

Os policiais, agindo com base em denúncias, posicionaram-se estrategicamente na avenida Marginal do Cadaval. Ao avistar o veículo com as características descritas na denúncia, que supostamente se dirigia ao interior do estado, a equipe realizou a abordagem. Durante a revista no baú do caminhão, foram descobertas centenas de tijolos de maconha cuidadosamente acondicionados, além do haxixe.

Dois homens, de 22 e 27 anos, foram detidos em flagrante e encaminhados ao 5° Distrito Policial de Osasco. Ambos permanecem presos, respondendo por tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia, o que ajudará nas investigações futuras e poderá revelar mais detalhes sobre a origem e o destino da carga ilícita.

As autoridades continuam investigando para identificar possíveis conexões com redes maiores de distribuição de drogas.