Câmara de Osasco cancela sessão ordinária em respeito ao falecimento da vereadora Ana Paula Rossi

A Câmara Municipal de Osasco anunciou o cancelamento da 51ª Sessão Ordinária de 2024, prevista para esta terça-feira (10), em decorrência do falecimento da vereadora Ana Paula Rossi. A parlamentar faleceu na noite do último domingo (8).

Em respeito à memória da vereadora e reconhecendo sua contribuição para a cidade, a Câmara decretou luto oficial por um período de três dias, que se estenderá de 9 a 11 de setembro. Durante este período, as atividades da Casa Legislativa serão parcialmente suspensas.

De acordo com o comunicado oficial, as atividades administrativas da Câmara serão retomadas normalmente a partir desta terça-feira (10). No entanto, as atividades legislativas e as Sessões Solenes permanecerão suspensas até quarta-feira (11), com previsão de retorno na próxima quinta-feira (12).