Terça-feira de sol entre nuvens e sem previsão de chuva

A previsão do tempo nesta terça-feira (10) indica a continuidade do padrão climático observado no início da semana. O dia será marcado por sol com muitas nuvens, alternando com períodos de céu nublado, e calor.

Durante o dia, os moradores podem esperar uma mistura de sol e nuvens, proporcionando um céu parcialmente encoberto. À noite, a nebulosidade deve aumentar, resultando em um céu predominantemente nublado.

A umidade relativa do ar apresentará variação significativa ao longo do dia. A mínima prevista é de 22%, o que pode causar desconforto e requer cuidados com a hidratação. Não há previsão de chuva para esta terça-feira, mantendo o padrão de tempo seco que tem prevalecido na região.

Osasco

Mínima: 15°C

Máxima: 33°C

Barueri

Mínima: 15°C

Máxima: 33°C

Carapicuíba

Mínima: 15°C

Máxima: 33°C

*Com informações do Climatempo.