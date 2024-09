Com entrada gratuita, festival “Rock and Beer” agita Osasco no próximo fim de semana

Com entrada gratuita, festival “Rock and Beer” agita Osasco no próximo fim...

A cidade de Osasco recebe no próximo final de semana, dias 7 e 8 de setembro, o Festival Rock and Beer. Com entrada gratuita, o evento será realizado no estacionamento da Prefeitura, das 12h às 22h.

Durante os dois dias de evento, os visitantes poderão desfrutar de uma programação repleta de shows ao vivo, com bandas e artistas locais e regionais, que trarão o melhor do rock e de outros gêneros.

Além da música, o festival oferece uma variedade gastronômica que promete agradar a todos os paladares. Com uma seleção de food trucks e estandes de comidas e bebidas, os participantes poderão saborear desde opções tradicionais até experiências culinárias inovadoras.

SERVIÇO

Festival Rock and Beer

Quando: Dias 7 e 8 de setembro de 2024, das 12h às 22h

Local: Estacionamento da Prefeitura de Osasco (Rua Narciso Sturlini, Vila Campesina)

Entrada gratuita