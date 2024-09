Deolane Bezerra é presa em megaoperação contra crimes financeiros em Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou nesta quarta-feira (4) uma operação contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais. Entre os alvos da ação está a conhecida influenciadora digital e empresária Deolane Bezerra, moradora de Alphaville, que foi detida na cidade do Recife.

A operação “Integration”, que teve início em abril de 2023, mobilizou 170 policiais e resultou na expedição de 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. As ações foram realizadas em cinco estados: Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná e Goiás.

Além das prisões, a justiça determinou o sequestro de bens de luxo, incluindo veículos, imóveis, aeronaves e embarcações. O montante total de ativos financeiros bloqueados chega à impressionante cifra de R$ 2,1 bilhões.

Deolane Bezerra, que também é advogada, foi conduzida ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) em Afogados, na Zona Oeste do Recife. A influenciadora, natural de Vitória de Santo Antão (PE), mas residente em Alphaville, estava em sua cidade natal no momento da prisão.

Esta não é a primeira vez que Bezerra se vê envolvida em investigações policiais. Em 2022, ela foi alvo de busca e apreensão em São Paulo por suspeitas de ligação com uma empresa de apostas esportivas online. Mais recentemente, em fevereiro deste ano, a influenciadora entrou na mira da polícia carioca após aparecer em um vídeo ostentando um cordão de ouro supostamente pertencente a um líder do tráfico no Complexo da Maré.

A operação “Integration” contou com o apoio da Interpol e das polícias civis de diversos estados. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o funcionamento do esquema criminoso, mas a magnitude da ação e o valor dos bens bloqueados sugerem uma operação de grandes proporções.

Perseguição

Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora, informou nas redes sociais que além de sua irmã Deolane, sua mãe Solange foram presas durante durante a operação policial em Pernambuco. A ação, focada em lavagem de dinheiro e jogos ilegais, também incluiu buscas na casa de Deolane em São Paulo, onde objetos de valor foram apreendidos. Dayanne alega que a família está sendo perseguida e afirma que provará a inocência de Deolane e Solange.

*Com informações do site G1