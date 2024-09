Diocese de Osasco e Catedral de Santo Antônio lamentam a morte do padre Thomas Scott

Diocese de Osasco e Catedral de Santo Antônio lamentam a morte do...

O padre Thomas Joseph Scott, que serviu na Catedral de Osasco por 16 anos, faleceu neste domingo (1º), aos 81 anos, na Irlanda. A causa da morte não foi informada.

A morte do religioso foi comunicada pela Diocese de Osasco e confirmada pelo Monsenhor Claudemir, que manifestou pesar nas redes sociais.

“O nosso querido padre Thomas, que por 16 anos serviu o povo de Deus em nossa comunidade, fez a sua Páscoa. Peço ao Senhor da vida, que receba em Sua glória esse servidor. Quero também, me solidarizar com a família, que com certeza sofre pela passagem desse ente querido”, escreveu o Monsenhor, em nota publicada pela Catedral de Santo Antônio de Osasco.

Padre Thomas chegou ao Brasil em 1976. Durante sua passagem pelo país, exerceu o ministério nas paróquias São José Operário, no bairro Jardim D’Abril, e Santa Gema, em Presidente Altino, ambas em Osasco.

No ano de 2002, o padre assumiu a função de vigário paroquial da Catedral Santo Antônio, onde dedicou 16 anos ao serviço da comunidade. Permaneceu no Brasil até 2019, quando retornou à Irlanda, sua terra natal.

“A Diocese de Osasco expressa sua profunda gratidão ao padre Thomas pelos anos de dedicação à evangelização em nossa Igreja Particular. Que Deus o recompense por todo o serviço e generosidade. Manifestamos nossas orações e solidariedade à congregação religiosa, aos familiares e amigos. Que a alma do padre Thomas, por misericórdia de Deus, descanse em paz”, expressou a Diocese, em nota.