Marco Pigossi aparece radiante em cerimônia de casamento com cineasta

O ator Marco Pigossi se casou com o cineasta Marco Calvani em uma cerimônia intimista, na Itália, no sábado (31). O casal já havia oficializado a união no civil no final do ano passado, em São Paulo.

Pigossi e Calvani estão juntos desde 2021. Na época, eles assumiram o relacionamento durante o Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos (EUA), onde realizaram alguns trabalhos juntos.

Ontem, o portal Hugo Gloss publicou no Instagram um vídeo no qual os noivos aparecem radiantes, com ternos iguais e descalços enquanto são aplaudidos pelos convidados da cerimônia realizada a céu aberto, na Toscana.

As imagens repercutiram e alguns internautas festejaram a união de Marco Pigossi: “Viva o amor”, comentou um internauta. “Parecem tão felizes e isso é o que importa. Que sejam e estejam assim sempre. Felicidades ao casal”, escreveu outro. “Foi um Marco na história. Aliás, dois”, brincou outro.

