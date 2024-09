Ex-mulher e filha de Nahim travam batalha judicial na Comarca de Taboão da Serra por herança

Quase três meses depois da morte do cantor Nahim, um embate pelos bens do artista foi parar na Comarca de Taboão da Serra. A filha mais velha dele, Noelle Leduc, contestou o pedido da ex-mulher Andreia Andrade para ser a administradora do espólio.

As informações são do portal “Notícias da TV”, que teve acesso aos documentos do caso que corre na 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro da Comarca de Taboão da Serra. Segundo a reportagem, Nahim não deixou testamento e para que os bens sejam divididos, é necessário eleger um inventariante, mas a filha mais velha do cantor não concorda que Andreia seja nomeada para tal.

Noelle considera que haja um “conflito de interesse” por parte de Andreia, já que não estava com Nahim quando ele morreu – após uma queda na casa em que morava, em Taboão da Serra, e ainda assim quer uma parte dos bens.

Ainda de acordo com o portal de notícias, a filha do cantor também solicitou que Andreia devolva todo o valor arrecadado com um bazar beneficente que realizou com os pertences de Nahim e liste possíveis espólios ocultos deixados pelo pai.

A viúva, por sua vez, afirmou ao “Notícias da TV” que a filha não tinha uma boa relação com Nahim e questionou o motivo do interesse pelos bens do pai vir à tona. “Ela pode falar, mas terá que provar. Por isso estou pedindo união estável, pois vivi em união até 12 de junho de 2024”, alegou.

Na Justiça, Andreia tenta recuperar um imóvel deixado pelo ex-marido, que segundo ela, está em posse de outra ex-mulher de Nahim e já foi motivo de desgastes com o cantor em vida. A propriedade em questão é avaliada em R$ 3 milhões e está situada no Morumbi, bairro nobre de São Paulo.

Com informações do Notícias da TV