Nova Avenida Transversal Norte de Osasco ganha três pontes e ciclofaixa

A Prefeitura de Osasco entregou no fim de semana três novas pontes na Avenida Transversal Norte, interligando quatro bairros da região. Também foi instalada uma ciclofaixa e sinalização semafórica nos cruzamentos ao longo da via.

A primeira ponte atravessa o Córrego Rico, conectando os bairros Canaã e Aliança. A segunda liga o Jardim Aliança ao Rochdale e está situada próxima à Fábrica de Cultura de Osasco. Já a terceira ponte proporciona acesso à Avenida Presidente Médici, nas proximidades do Jardim Baronesa.

As pontes da Avenida Transversal transpõem o Braço Morto do Rio Tietê e foram projetadas com o objetivo de melhorar o deslocamento dos moradores e facilitar o acesso à Policlínica, escolas, áreas de lazer, pontos de ônibus e comércios.

A administração municipal prevê mais quatro pontes ao longo da nova avenida da zona norte de Osasco, com estimativa para a entrega nos próximos meses.

Rogério Lins expressou gratidão e enfatizou a importância do investimento. “Lembro bem do início do meu mandato, quando passei três dias consecutivos no Rochdale devido a uma enchente que afetou centenas de famílias. Foi um período desafiador, mas que evidenciou a importância do nosso trabalho”, recordou, durante a entrega das obras.

“Agora, ao ver o córrego canalizado, a nova Fábrica de Cultura, a avenida com iluminação em LED e a ponte concluída, é uma sensação de dever cumprido. Agradeço sinceramente a cada morador do Rochdale que confiou em nosso trabalho. Peço que nos ajudem a manter o bairro limpo e evitem jogar lixo em locais inadequados. Para remoção de resíduos, liguem para o 156”, completou o prefeito lembrando que entregará em breve o Hospital da Criança e da Mulher, entre outras obras já previstas para a região.

Participaram do evento os secretários de Habitação, Pedro Sotero, de Transporte e Mobilidade Urbana, Begnini, o secretário de Educação, Cláudio Piteri, o chefe de gabinete, Fábio Grossi, e outros nomes.