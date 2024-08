Gerson Pessoa lança plano de governo com mais de 600 propostas para Osasco

Na noite desta segunda-feira (26), o candidato à Prefeitura de Osasco pelo Podemos, Gerson Pessoa, apresentou o seu Plano de Governo, que reúne mais de 600 propostas elaboradas após uma série de encontros com a população.

Segundo Pessoa, as propostas apresentadas contam com contribuições de 14 mil munícipes que participaram de 20 plenárias presenciais, além de uma equipe de 150 pessoas para a construção do Plano.

O plano de governo de Gerson Pessoa foi estruturado em 20 eixos estratégicos, contemplando: saúde, educação, cultura, segurança pública, esporte, meio ambiente, causa animal, desenvolvimento e infraestrutura urbana, emprego e renda, desenvolvimento econômico, turismo, inovação e desenvolvimento tecnológico, governança inteligente, promoção de igualdade racial, políticas públicas para mulheres, jovens e pessoas com deficiência; valorização do servidor público, além de inclusão, diversidade e direitos humanos.

Durante o discurso, Gerson ressaltou o trabalho de Rogério Lins (Podemos) à frente da cidade. “Esse legado [de Lins] vai permitir que a cidade continue crescendo nos próximos anos”, afirmou, destacando iniciativas como o Cartão Nosso Futuro, que atende alunos da rede municipal de ensino, e a implementação da Escola do Futuro em Osasco: “será um equipamento que poderá ser utilizado como um equipamento de cultura, de lazer, como funcionam os CEUs”.

O prefeito Rogério Lins disse estar emocionado com a construção do plano de governo. “A gente não criou um programa de governo fictício. Não. É algo que a gente pode executar. Que tem começo, meio e fim”, disse. “Tem pessoas que se preocupam com as próximas eleições. Nós nos preocupamos com as próximas gerações”, completou Lins.

Além do prefeito Rogério Lins, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Osasco, Aline Lins, Gerson Pessoa estava acompanhado da esposa, Gabi Pessoa, e do candidato a vice-prefeito Lau Alencar (PSD). Jorge Lapas e outras lideranças políticas da região, além de candidatos a vereança e apoiadores, também marcaram presença no evento.