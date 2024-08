Grande amplitude térmica marca quarta-feira

A previsão do tempo para esta quarta-feira (28) aponta para mais um dia de contrastes térmicos significativos. A meteorologia indica que amplitude térmica pode atingir 18°C, com a temperatura mínima prevista em 6°C e a máxima podendo atingir 24°C.

O dia será caracterizado por sol e algumas nuvens, proporcionando um aquecimento gradual ao longo da manhã e início da tarde. No entanto, os moradores devem se preparar para uma manhã bastante fria, com possibilidade de geada em áreas mais elevadas e afastadas do centro urbano.

À noite, espera-se um aumento da nebulosidade, mas sem previsão de chuva.

Osasco

Mínima: 8°C

Máxima: 24°C

Barueri

Mínima: 6°C

Máxima: 23°C

Carapicuíba

Mínima: 7°C

Máxima: 23°C

*Com informações do Climatempo.