Parque Gabriel Chucre em Carapicuíba abre consulta pública para melhorias

O Parque Gabriel Chucre, localizado em Carapicuíba, está no centro de uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo. A pasta abriu uma consulta pública para que os frequentadores do parque possam contribuir com sugestões de melhorias e mudanças na utilização do espaço.

Inaugurado em 2012, o Parque Gabriel Chucre conta com uma área de 134 mil m² e possui uma forte ligação histórica com o rio Tietê. Esta conexão é evidenciada por elementos arquitetônicos dentro do parque, como a estrutura metálica chamada “proa”, que aponta para Salesópolis, município onde nasce o rio Tietê.

Além de sua importância histórica, o parque oferece diversas opções de lazer e esporte para a população, incluindo um centro de educação ambiental. Agora, os moradores de Carapicuíba e visitantes regulares têm a oportunidade de moldar o futuro deste espaço verde.

A Semil disponibilizou um formulário online onde os interessados podem sugerir alterações no horário de funcionamento, propor a criação de novas áreas como playgrounds, academias ao ar livre ou espaços para pets. As contribuições serão recebidas por um período de 30 dias através deste link.

Esta iniciativa faz parte de um projeto maior que engloba outros dois parques estaduais, totalizando uma área de 3.481.000 m². A consulta pública visa aproveitar o conhecimento e a experiência dos frequentadores regulares para identificar necessidades e oportunidades de melhoria que possam passar despercebidas por gestores menos familiarizados com o uso diário do espaço.

As sugestões recebidas serão avaliadas e consolidadas pela Coordenadoria de Parques e Parcerias (CPP) da Semil, podendo resultar em mudanças significativas na gestão e nas instalações do Parque Gabriel Chucre.

Sobre o Parque

O Parque Gabriel Chucre foi criado pelo Decreto Estadual nº 45.911, de 11 de julho de 2001 e teve transferida sua administração para a competência da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística por meio de Termo de Permissão de Uso, por prazo indeterminado, firmado entre a Pasta e a Prefeitura Municipal de Carapicuíba em 25 de setembro de 2018.