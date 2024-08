Homem é assassinado ao tentar impedir agressão em festa familiar em Itapevi

Rodrigo Araújo Ferreira Rodrigues, de 36 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (26) em Itapevi durante uma festa de família. O crime ocorreu quando a vítima tentou impedir uma agressão iniciada por um homem desconhecido que havia invadido a celebração.

Segundo relatos, o suspeito entrou na festa, que ocorria na casa da tia de Rodrigo, como um “penetra”. Inicialmente, ele se misturou aos convidados, comendo e bebendo normalmente. A situação mudou quando os familiares começaram a questionar quem havia convidado o desconhecido, levando à sua expulsão do evento.

Pouco tempo depois, o homem retornou à festa, alegando que queria se desculpar. No entanto, ao conseguir acesso novamente ao local da celebração, ele iniciou uma agressão contra um dos convidados, atingindo-o com coronhadas. Rodrigo, ao tentar intervir e impedir as agressões, foi atingido por um tiro no peito.

Após o disparo, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta. As autoridades policiais já possuem informações sobre o veículo utilizado na fuga, mas as câmeras de segurança da residência não capturaram o momento do disparo ou a identidade do atirador.

A polícia está investigando o caso.