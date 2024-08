Mostra de filmes produzidos por jovens de Osasco chega à capital

Osasco ganha destaque na 35ª edição do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que teve início ontem (26) na capital paulista. Segundo informações da Revista Isto É, a mostra apresenta uma seleção de filmes produzidos por jovens da periferia, incluindo talentos de Osasco e São Paulo, através do Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias.

O Instituto Criar, fundado em 2003 pelo apresentador Luciano Huck, tem como missão promover o desenvolvimento sociocultural e profissional de jovens das periferias, com foco especial em Osasco e São Paulo. Ao longo de suas duas décadas de existência, a instituição já formou 2.800 jovens em seus programas, contribuindo significativamente para a democratização do setor audiovisual.

A participação de Osasco neste evento cultural é um marco importante, destacando o talento e a criatividade dos jovens da cidade. As produções osasquenses, junto com as de São Paulo, farão parte de quatro sessões especiais durante o festival, apresentando um recorte das 163 produções realizadas pelo Programa de Formação Audiovisual + Tecnologia do instituto.

Heitor Augusto, renomado pesquisador de cinema negro, foi responsável pela curadoria da mostra. Ele enfatiza a importância desses filmes como ferramentas de transformação social, refletindo as mudanças no audiovisual brasileiro nas últimas duas décadas.

A diretora executiva do Instituto Criar, Luciana Bobadilha, ressalta o papel fundamental do projeto na mobilidade social e na liderança das narrativas periféricas, incluindo as de Osasco. “Garantir uma nova geração de contadores de histórias, mais diversa, faz parte do nosso propósito”, afirma.

A estreia da Sessão Especial 20 anos ocorreu ontem na Cinemateca Brasileira, marcando o início de uma série de exibições que continuarão até 1º de setembro.

Programação